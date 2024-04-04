НАТО створило спільну місію в Україні: Польща повідомила деталі

Для Альянсу відкрито багато видів підтримки України

Країни НАТО створили спільну місію в Україні. Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати багато можливостей для підтримки країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на брифінгу за підсумками планового засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. За його словами, створення місії не означає прямого вступу НАТО до збройного конфлікту.

"Ми ухвалили рішення про створення місії НАТО (в Україні, — Ред.)", — сказав Сікорський.

Він також пояснив, які можливості зможе використати НАТО для підтримки нашої країни.

"Це не означає, що ми вступаємо у війну, але це означає, що ми зараз зможемо використати координаційні, навчальні, які планують можливості НАТО для підтримки України більш координованим чином", — пояснив міністр.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Польща не планує прямої участі у війні на території України. Про це пише PAP.

"Наразі я можу повторити те, що я говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі", — сказав Туск.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграф" розповів, що на пресконференції в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що всі країни Альянсу повинні робити обов’язковий внесок у допомогу Україні.