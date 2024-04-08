У Польші партія "Право і справедливість" може виграти вибори – але є нюанс

Партія Качинського виграла місцеві вибори, але більшості в них все одно не буде

На місцевих виборах у Польщі 7 квітня політична партія націоналістів "Право і справедливість" (ПіС), яку очолює Ярослав Качинський, набрала 33,7% голосів виборців. Проте це не означає перемогу на виборах, оскільки хоча вона обійшла за голосами партію влади, сумарний результат коаліції виявився значно більшим.

Про це пише польське TVN24. За даними екзит-полів, провладна "Громадянська платформа" Дональда Туска, яка здобула владу у Польщі за результатами парламентських виборів, на місцевих набрала 31,9% голосів виборців.

З усім тим, ПіС отримала більшість тільки у шести польських воєводствах, тоді як провладна партія – у десяти. До того ж правоцентристська політична партія "Третій шлях" набрала 13,5% голосів, а рух "Лівіца" – 6,8% голосів. Тобто сумарний результат провладної коаліції перевищує 50%.

Тому ПіС навряд чи змінить ситуацію, навіть об'єднавшись з відкрито пронацистською та проросійською "Конфедерацією" – ця вкрай токсична польська маргінальна партія, яка позиціює себе, як "традіціоналістська та монархічна", змогла набрати на виборах 7,5% голосів.

Загалом голоси на польських виборах розділилися наступним чином:

"Право і справедливість" – 33,7%;

"Громадянська коаліція" – 31,9%;

"Третій шлях" – 13,5%;

"Конфедерація" – 7,5%;

"Лівіца" – 6,8%;

Позапартійна асоціація місцевого самоврядування – 2,7%;

Інші партії – 3,9%;

На місцевих виборах поляки обирали майже 47 тисяч депутатів місцевого рівня, майже 2500 очільників населених пунктів – війтів, бургомістрів та мерів. У Варшаві, доречі, переміг чинний мер міста Рафал Тшасковський від "Громадянської платформи" – він набрав 59,8% голосів виборців.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.

28 березня у Варшаві пройшла особиста зустріч українського прем’єра Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. По завершенню перемовин вони зробили заяви на спільній пресконференції.

Цікаво, що під час так званого блокування кордонів польські фермери заблокували й кордон Польщі та Білоруси. Але потім швиденько вирішили припинити блокаду кордону з Росією. Таке рішення прийняли нібито через християнське свято.

Про те, чи допоможе Україні відмова Європи від російського зерна, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Європа банить російське зерно: що буде з цінами і чи це розблокує кордон України з Польщею".