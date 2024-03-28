Блокада польського кордону: у Кабміні зробили неприємне зізнання, але надія є

В уряді "у повній бойовій готовності" є увесь арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику

Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно вирішення проблеми з розблокування кордону. Але є надія, що ситуація вирішиться.

Про це заявила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді".

"Маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону", — каже вона.

За її словами, з боку польського уряду не видно готовності до поступок. Стефанішина каже, що Польща сама має бути зацікавлена у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж Україна – блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

"Це комплексна внутрішня ситуація, також пов'язана з виборами. І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію", – зазначила віцепрем’єрка.

Вона також розповіла, що в уряді "у повній бойовій готовності" є увесь арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.

"Водночас ми розуміємо, що такий юридичний процес мав би сенс в умовах більш мирного часу. Це досить тривалий процес, тоді як нам потрібно якось виживати", – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка висловила сподівання, що посли країн ЄС остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України.

Додамо, що у четвер, 28 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі і вже зустрівся із тамтешнім колегою Дональдом Туском.

"Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", — написав Шмигаль у своєму Телеграмі.

Зустріч Дениса Шмигаля і Дональда Туска розпочалась з виконання гімнів України і Польщі у Варшаві. Після цього відбудеться пленарна сесія представників урядів обох країн.

Посадовець приїхав у Польщу. Фото - Денис Шмигаль

Зустріч віч-на-віч з Дональдом Туском. Фото - Денис Шмигаль

Виконання гімнів України і Польщі у Варшаві. Фото - Денис Шмигаль

Прем'єр-міністри України та Польщі. Фото - Денис Шмигаль

Заходять в будівлю. Фото - Денис Шмигаль

Виконання гімнів України і Польщі у Варшаві. Фото - Денис Шмигаль

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Україна втратить грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.