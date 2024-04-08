В Польше партия "Право и справедливость" может выиграть выборы — но есть нюанс

Партия Качиньского выиграла местные выборы, но большинства у них все равно не будет

На местных выборах в Польше 7 апреля политическая партия националистов "Право и справедливость" (ПиС), возглавляемая Ярославом Качиньским, набрала 33,7% голосов избирателей. Однако это не означает победу на выборах, поскольку хотя она обошла по голосам партию власти, суммарный результат коалиции оказался гораздо больше.

Об этом пишет польское TVN24. По данным экзит-поллов, провластная "Гражданская платформа" Дональда Туска, получившая власть в Польше по результатам парламентских выборов, на местных набрала 31,9% голосов избирателей.

Со всем тем, ПиС получило большинство только в шести польских воеводствах, тогда как провластная партия – в десяти. К тому же, правоцентристская политическая партия "Третий путь" набрала 13,5% голосов, а движение "Левица" — 6,8% голосов. То есть суммарный результат провластной коалиции превышает 50%.

Поэтому ПиС вряд ли изменит ситуацию, даже объединившись с открыто пронацистской и пророссийской "Конфедерацией" – эта крайне токсичная польская маргинальная партия, позиционирующая себя как "традиционалистская и монархическая", смогла набрать на выборах 7,5% голосов.

В целом, голоса на польских выборах разделились следующим образом:

"Право и справедливость" – 33,7%;

"Гражданская коалиция" – 31,9%;

"Третий путь" – 13,5%;

"Конфедерация" – 7,5%;

"Ливица" – 6,8%;

Внепартийная ассоциация местного самоуправления – 2,7%;

Остальные партии – 3,9%;

На местных выборах поляки выбирали почти 47 тысяч депутатов местного уровня, почти 2500 глав населенных пунктов – войтов, бургомистров и мэров. В Варшаве, к слову, победил действующий мэр города Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" – он набрал 59,8% голосов избирателей.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.

28 марта в Варшаве прошла личная встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По завершению переговоров они сделали заявления на совместной пресс-конференции.

Интересно, что во время так называемой блокировки границ польские фермеры заблокировали и границу Польши и Белоруссии. Но потом быстренько решили прекратить блокаду границы с Россией. Такое решение приняли якобы из-за христианского праздника.

О том, поможет ли Украине отказ Европы от российского зерна, читайте в материале "Телеграфа": "Европа банит российское зерно: что будет с ценами и разблокирует ли это границы Украины с Польшей".