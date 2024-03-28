"Немає такої сили у світі": Шмигаль та Туск виступили з заявами після особистої зустрічі

Вже є певні зрушення у проблемних питаннях

У четвер, 28 березня, у Варшаві пройшла особиста зустріч українського прем’єра Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. По завершенню перемовин вони зробили заяви на спільній пресконференції.

Прем’єри говорили про двостороннє співробітництво, торгівлю в агросекторі та проблеми на кордоні. Очільник українського Уряду Денис Шмигаль заявив, що є розуміння, куди рухатись далі, пише "Укрінформ".

На зустрічі прем'єри домовились, що Польща та Україна будуть спільно контролювати пункти пропуску. Наразі сторони очікують схвалення від Єврокомісії.

Заяви Шмигаля після перемовин з Туском

Україна досі очікує від Польщі відповіді на запропоновані кроки для розв’язання проблем на кордоні та в агросекторі. Більшість з цих пропозицій вже реалізована. Шмигаль також говорив про очікування рішення від Єврокомісії про заборону транзиту та експорту російських та білоруських товарів.

"Стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу. Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань", — сказав Шмигаль.

Заяви Дональда Туска

Польський прем’єр заявив, що Київ може розраховувати на підтримку Варшави, зокрема у питаннях євроінтеграції. Дружбу між Україною та Польщею нічого не зможе зруйнувати, навіть конфлікт інтересів, впевнений голова Уряду Польщі.

"Незалежно від важких справ і конфліктів інтересів, ми завершуємо ці розмови з ще глибшим переконанням, що немає такої сили у світі, в Україні, в Польщі, яка могла б підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росія в Україні й агресивна політика Росії перед Євросоюзом", — сказав Туск.

Польща та Україна зробили крок уперед у питанні сільського господарства. Туск зазначив, що країни є стратегічними союзниками, та перерахував два важливих рішення.

Польща накладе 50% мито на агропродукцію з Росії та Білорусі. Фактично це означає блокування експорту. Пошук рішень, які зможуть задовольнити вимоги польських фермерів та української сторони.

Поки прем'єри України та Польщі говорили, на спільному кордоні розблокували пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Протестувальники пообіцяли, що не будуть затримувати рух вантажівок до 2 квітня. На момент розблокування пункту пропуску на перетин кордону чекало 120 фур, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначимо, що сьогодні зерно з України не потрапляє на ринок Польщі. Більша частина агропродукції вивозиться з країни через море. Лише 2 млн тонн з 19 млн тонн транспортують наземним транспортом.

Раніше віцепрем’єрка Ольга Стефанішина говорила, що поки немає рішень для розблокування польсько-українського кордону. Перемовини щодо моніторингу експорту та імпорту продукції продовжуються.

Як раніше повідомляв "Телеграф", польські фермери вирішили припинити блокаду кордону з Росією. Таке рішення прийняли через християнське свято.