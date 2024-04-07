Знайшли обхідне рішення: Зеленський прокоментував блокаду кордону України поляками

Транзит через Польщу був би дешевшим, але блокування кордонів вже набридло

Україна по-своєму вирішила проблему з блокуванням кордону польськими фермерами-саботажниками. Вона побудувала низку обхідних шляхів, які допоможуть й далі експортувати українські товари в Європу та отримувати звідти усе необхіжне.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі Національного телемарафону. Він визнав, що транзит товарів через Польщу був би дешевшим, проте Україна не бажає більше покладатися на обіцянки Варшави розблокувати кордон.

"Наш прем’єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов’язково розблокують кордони та допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати. І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. Сьогодні це працює. Краще було б через Польщу, дешевший був би для деяких товарів транзит. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. У нас потужно працює море, Дунай, ми почали працювати через Молдову й Румунію. Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації в будь-якому випадку", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.

28 березня у Варшаві пройшла особиста зустріч українського прем’єра Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. По завершенню перемовин вони зробили заяви на спільній пресконференції.

Цікаво, що під час так званого блокування кордонів польські фермери заблокували й кордон Польщі та Білоруси. Але потім швиденько вирішили припинити блокаду кордону з Росією. Таке рішення прийняли нібито через християнське свято.

Про те, чи допоможе Україні відмова Європи від російського зерна, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Європа банить російське зерно: що буде з цінами і чи це розблокує кордон України з Польщею"