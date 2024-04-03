Глава МЗС Польщі відреагував на підготовку Лукашенка до війни: що сказав

У Польщі не вбачають серйозної загрози з боку Білорусі

У Польщі прокоментували заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він готується до війни. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський поставив під сумнів боєздатність Білорусі.

Про це повідомляє видання "Дзеркало". Польський міністр зараз перебуває у Брюсселі, де 3-4 квітня відбудеться зустріч глав МЗС країн НАТО.

"Нехай спробує. Подивимося, хто виграє", — відповів Радослав Сікорський на запитання щодо підготовки Лукашенка до війни.

Водночас директор Інституту світової політики Євген Магда проаналізував серйозність намірів Лукашенка та оцінив, чи готове білоруське суспільство та армія до війни проти України.

Нагадаємо, що самопроголошений лідер Білорусі 2 квітня заявив, що в країні розпочалася підготовка військових підрозділів. Їм поставляється озброєння та техніка. При цьому диктатор запевняє, що не хоче ні з ким воювати та не має наміру ні на кого нападати. Але водночас вважає, що це може зробити НАТО.

"Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це придумав. Це дуже правильно сказано… Ми не повинні розслаблятися. Ми впевнені, що, якщо ми заспокоїмося, вони на нас нападуть. Це абсолютно точно", — сказав Лукашенко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Лукашенко випадково підставив Володимира Путіна, коментуючи теракт у "Крокусі". Його версія була зовсім не такою, як офіційні заяви президента РФ.