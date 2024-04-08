"Росія нікого не залишить у спокої": командувач Сухопутних військ ЗСУ звернувся до українців та зробив тривожний прогноз

Лише ЗСУ здатні зупинити та знищити ворога

Військовозобов'язані мають знайти у собі мужність стати до лав Збройних сил України. Вони мають усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. За його словами, ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери.

"Поки Збройні сили України героїчно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту, Росія намагається розхитати наші тили: посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії. Ворог витрачає на це шалені ресурси", — зазначив він.

Павлюк підкреслив, що військова ситуація непроста. Але, за його словами, вона набагато прогнозованіша та контрольованіша, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення.

"Згадайте 2022 рік – ніхто у світі не вірив у наші сили! Але українців це не зупиняло: черги до військкоматів, люди голими руками зупиняли ворожі танки, палили російські колони "коктейлями Молотова". Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями", — зазначив командувач.

Водночас він наголосив, що скільки б допомоги Україна не отримала, скільки б зброї у нас не було – армії бракує людей. Павлюк зазначив, що техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить, а підрозділи мають оновлюватись.

"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав.

Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі. Подивіться на саму Росію, на тимчасово окуповані території", — підкреслив він.

За словами Павлюка, Збройні сили України – єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. За його словами, чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми і тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

"Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить у спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності! Іншого варіанту немає", — підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк наголошував, що дії та публічні вислови деяких українців перетворились на потужну зброю в руках ворога. Росія може завдати Україні поразки через негативне ставлення наших громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.