"Повний рот гною": у Байдена жорстко відповіли Росії на звинувачення на адресу України

У США впевнені у непричетності України до теракту у "Крокусі"

У США назвали російських пропагандистів "продавцями гною" після заяв про причетність України до теракту у "Крокусі". А всі висловлювання Путіна та його силовиків на цей рахунок — "безглуздою пропагандою" та "дурницею".

Про це під час брифінгу заявив представник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі. Він наголосив, що єдині, хто може бути причетний до цього теракту, це бойовики ІДІЛ.

"Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять зразки в роті. Російські чиновники здаються досить добрими продавцями гною", — сказав Джон Кірбі.

Він нагадав, що у США заздалегідь попереджали про провокації та одразу після теракту припустили, що винні у цьому бойовики ІДІЛ. А згодом керівництво організації офіційно заявило про свою причетність, опублікувавши жахливі кадри розправи.

Нагадаємо, що сьогодні Слідчий комітет РФ заявив про нібито "наявність доказів зв’язку терористів з українськими націоналістами". За їхніми даними, нібито з України терористам перерахували велику суму грошей, щоб ті влаштували масове вбивство росіян.

Раніше із заявою про причетність України до теракту у "Крокусі" заявив голова ФСБ Олександр Бортніков. Він вважає, що наша країна "зацікавлена" у терактах на території РФ, тому допомагала радикалам-ісламістам.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому Путін проігнорував попередження про теракти у Росії. Іноземні ЗМІ назвали причину, а у ФСБ звинуватили США у тому, що їхня інформація була не конкретною.