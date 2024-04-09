"США – найбільший ліцемір": експерт заявив про необхідність сильного лідера на Заході, і це будуть не Байден і не Трамп

Захід вважає путінську агресію просто "поганим сном", але він може стати повсякденною реальністю

Захід не здатний відповісти на той виклик, який становить для нього російська загроза. Західний альянс потребує сильних лідерів, які можуть мобілізувати людей для відсічі російським терористам; цього не зміг зробити президент США Джозеф Байден, проте може зробити хтось інший – наприклад, президент Франції Еммануель Макрон.

Про це написав професор політології Ратгерського університету Олександр Мотиль у колонці для американського видання The Hill. Він нагадав, що не так давно міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив наступне: зараз ніхто не робить достатньо для того, щоб Україна перемогла.

"Логічна думка, що лежить в її основі, полягає в наступному: якщо ви вірите, як стверджує Ейде і більшість країн НАТО, що путінська Росія є екзистенційною загрозою для Європи, то ви зробите все можливе, щоб протистояти цій загрозі, допомагаючи Україні перемогти. Тепер розглянемо "від протилежного": якщо, як каже Ейде, ви не робите все можливе, щоб допомогти Україні, то з цього випливає, що ви не вважаєте путінську Росію екзистенційною загрозою для Європи", – зазначає Мотиль.

За його словами, поведінка країн НАТО, нажаль, свідчить про другий варіант, а не про перше. Західні країни не хочуть впроваджувати жорсткі санкції проти Росії, не можуть забезпечити дотримання вже існуючих та підтримують Україну недостатньо. Навіть Польща, яка є союзником України, не усвідомлює того, що блокування українського кордону – це допомога російським терористам, а не розв'язання національних проблем. В цьому питанні позиція російських поплічників Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, та Роберта Фіцо – прем'єра Словаччини, а також Дональда Трампа виглядає більш чесною: вони відразу позиціюють себе, як вороги.

Втім, загрозу добре усвідомлюють країни Балтії, оскільки вони можуть стати наступними жертвами російської агресії. Останнім часом Україна отримала ще одного могутнього союзника – президент Франції Еммануель Макрон дуже різко змінив риторику, хоча зараз поки що далі слів справа не зайшла.

"США — найбільший лицемір. За винятком невеликої групи затятих прихильників Трампа в Конгресі, американський політичний клас стверджує, що переважна більшість підтримує Україну і розуміє масштаби російської загрози. І все ж Вашингтон виявився нездатним підпорядкувати передвиборчу політику та особисті амбіції очевидній можливості того, що поразка України означатиме продовження російської експансії та Третю світову війну — і загибель тисяч американців", – відзначає Мотиль.

Професор пояснює таку дивну поведінку західних країн тим, що вони не здатні повірити в "поганий сон" – що російський диктатор Володимир Путін може стати новим Адольфом Гітлером. Проблема в тому, що якщо Путін піде далі, ніж в Україну, "поганий сон" стане повсякденною реальністю. Заходу зараз не вистачає власного Вінстона Черчілля, або ж Франкліна Рузвельта – сильної людини, яка буда б здатна мобілізувати людей на відсіч терористам.

"Іронія полягає в тому, що Путін — серійний невдаха, стратегічний недоумок, якого легко може перехитрити західний лідер, який наважиться спробувати. Президент Володимир Зеленський, попри всі свої недоліки, виявився на висоті та попри брак політичного досвіду зумів згуртувати націю і сказати "ні" Путіну. Тож поява сильних лідерів можлива навіть сьогодні", – зазначає він.

Мотиль відкидає ідею того, що таким лідером може стати чинний президент США Джозеф Байден, або його опонент Дональд Трамп. Обидва вже максимально дискредитували себе.

"На жаль, президент Джо Байден не зміг повести світ проти Путіна. Дональд Трамп продемонстрував, що він не може бути лідером, і крапка. Це може залишити долю України та Заходу в руках пана Макрона. Чи зможе він впоратися з цим завданням і стати Шарлем де Голлем?" – підсумовує Мотиль риторичним питанням.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це викликало дискусію серед союзників України, а пізніше Франція пояснила, що не йдеться про відправку військ для участі у бойових діях.

Ідею Макрона підтримав президент Володимир Зеленський, котрий пояснив, що, наприклад, французькі інструктори могли б тренувати українських військових безпосередньо в Україні.

Можливе введення військ Франції в Україну стане потужним сигналом для Кремля, що йому не варто розраховувати на перемогу. Однак є відразу кілька варіантів того, куди їх можуть перекинути.