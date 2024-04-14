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Ірано-ізраїльська війна: Тегеран та його "проксі" масово атакують Єврейську державу дронами та ракетами

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Іран напав на Ізраїль Новина оновлена 14 квітня 2024, 00:30
Іран напав на Ізраїль. Фото Відкриті джерела

Оперативно про війну Ізраїля та Ірану

Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Вже відомо про запуск дронів з території Ірану, а також про потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про усе, що відомо про війну двох країн. Більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Ліван та Ірак закрили свій повітряний простір. У перехопленні іранських безпілотників візьмуть участь винищувачі США, Ізраїля, Британії та ППО Йорданії.

00:20 ABC News із посиланням на офіційних осіб США пише, що очікується запуск 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану і хуситів.

00:10 Ізраїль очікує ракетних пусків з території Ємену.

00:00 Ізраїль вже заявив про готовність та бажання завдати ударів у відповідь по Ірану. Тим часом Іран погрожує атакувати будь-яку країну, яка допоможе Ізраїлю відбивати атаки, або надасть свій повітряний простір для удару у відповідь. Попри це, США та Йорданія вже заявили, що будуть допомагати Ізраїлю як мінімум відбивати атаку.

До атак на Ізраїль тим часом вже доєдналися терористи з "Хезболли", які атакували з Південного Лівану ракетами. У відповідь ВПС Ізраїля вдарили по об'єктам "Хезболли" у Лівані.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинули кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники.

Після цього західні розвідки повідомили, що Іран готує удар у відповідь, який може включати застосування сотень ракет і безпілотників.

Теги:
#Іран #Ізраїль #Війна