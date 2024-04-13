Іран розпочав атаку на Ізраїль: з’явилися перші відео прольотів дронів

Очікується, що ракети підуть слідом за дронами

Схоже, що Іран виконав свої погрози розпочати обстріл Ізраїлю, оскільки в мережі починають з’являтися повідомлення про запуск БПЛА Shahed. Разом з цим у мережі з’являються відео прольотів.

Першим інформацію про це оприлюднив журналіст видання Axios Барак Равід у соцмережі X. Після цього інформацію підтвердили в управлінні мовлення Ізраїлю.

Журналіст повідомив, що Іран запустив "десятки" безпілотників. Він не сказав, звідки саме були здійснені запуски, оскільки впливу Тегерана сильно в сусідніх країнах, іранці цілком могли зробити це з території Іраку, Сирії або навіть Лівану. Через це складно оцінити, як довго вони летітимуть.

Ізраїльські військові ж очікують, що ракети будуть запущені з Ірану після того, як дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю.

У мережі тим часом з’явилися відеозаписи, на яких чути характерний звук прольоту "шахедів", який вже добре знають в Україні. Стверджується, що ці дрони були помічені над Іраком, проте їхню справжність перевірити складно.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинули кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники.

Після цього західні розвідки повідомили, що Іран готує удар у відповідь, який може включати застосування сотень ракет і безпілотників.