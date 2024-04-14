Ирано-израильская война: Тегеран и его "прокси" массово атакуют Еврейское государство дронами и ракетами

Оперативно о войне Израиля и Ирана

Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Уже известно о запуске дронов с территории Ирана, а также о мощных ракетных ударах с территории Южного Ливана по Израилю.

В этом материале "Телеграф" рассказывает обо всем, что известно о войне двух стран. Более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:40 Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля.

00:30 Ливан и Ирак закрыли свое воздушное пространство. В перехвате иранских беспилотников примут участие истребители США, Израиля, Британии и ПВО Иордании.

00:20 ABC News со ссылкой на официальных лиц США пишет, что ожидается запуск 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов.

00:10 Израиль ждет ракетных пусков с территории Йемена.

00:00 Израиль уже заявил о готовности и желании нанести ответные удары по Ирану. Между тем Иран угрожает атаковать любую страну, которая поможет Израилю отражать атаки, или предоставит свое воздушное пространство для ответного удара. Тем не менее, США и Иордания уже заявили, что будут помогать Израилю как минимум отбивать атаку.

К атакам на Израиль в это время уже присоединились террористы из "Хезболлы", атаковавшие из Южного Ливана ракетами. В ответ ВВС Израиля ударили по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника.

После этого западные разведки сообщили, что Иран готовит ответный удар, который может включать применение сотен ракет и беспилотников.