"Гірше, ніж Вʼєтнам": Борис Джонсон пояснив, чому перемога Росії буде ударом для США

Це буде абсолютна катастрофа для Заходу та США як світового лідера

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдалось би захопити Київ, то це було б більшою поразкою для США, ніж програш у Вʼєтнамі. Адже у випадку програшу України, виходить, що НАТО вперше за 75 років зазнало б поразки у європейській війні.

Про це сказав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в розмові з The Telgraph. Він також зазначив, що "молиться", щоб республіканці в Конгресі припинили блокування близько 60 мільярдів доларів фінансування для України, сказавши, що ситуація похмура, а затримка жахлива.

Також Борис Джонсон переконаний, що кінцевою метою президента Росії було захопити Київ: "Він (Путін — ред.) хоче взяти під контроль всю країну. Якщо це станеться, я думаю, що це буде абсолютна катастрофа для Заходу, катастрофа для Америки та будь-якої концепції американського лідерства. Я вважаю, що це буде більший поворот подій, ніж у В’єтнамі, – сказав він, – тому що це удар для НАТО, який після 75 років успіху вперше зазнав би невдачі у європейській війні".

На його думку, також відступ Заходу з Афганістану у 2021 році не зрівняється з перемогою Росії в Україні.

Чи віддасть Трамп Україну

Водночас Борис Джонсон вважає, що, попри красномовні та категоричні заяви, Дональд Трамп насправді не віддасть Україну Росії, бо це буде ударом по репутації Заходу як світового лідера.

"Я дійсно не можу повірити, що будь-який американський президент або майбутній американський президент захоче, щоб це сталося під час його строку", – сказав пан Джонсон.

Мирна угода з РФ

Також колишній премʼєр Великої Британії зауважив, що українці не могли б укласти реальну мирну угоду, щоб припинити бойові дії.

Він сказав: "Немає жодної угоди, яку вони (українці — ред.) можуть укласти з Путіним. Я маю на увазі, що ніхто не підходить до мене крадькома і не каже: "О, але ви знаєте, до речі, ми могли б обміняти це і це, і давайте укладемо угоду". Ніхто цього не пропонує".

Однак Борис Джонсон наголосив, що Путін може "покінчити з цим" і все ще мати можливість "здобути якусь моральну перемогу".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Михайла Подоляка, війна з Росією наблизиться до завершення, коли Україна отримає всю необхідну кількість зброї. Оскільки завдати тактичної поразки ворогові по лінії фронту все ж таки можливо з урахуванням типу війни і з урахуванням креативності генштабів Росії та України.