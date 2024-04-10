Штати проти ударів по російським НПЗ: генсек НАТО відповів главі Пентагону

Україна може бити окупантів і за межами своєї країни

У НАТО відповіли міністру оборони США, який висловився проти ударів по російським нафтопереробним заводам. Там наголосили, що Україна має право на самооборону.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. На його думку, російські НПЗ – це законні цілі для української зброї.

"Україна має право завдавати ударів по законних військових цілях за межами території цієї країни, щоб захистити себе", — сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін розкритикував удари по російським НПЗ. З його слів, ці атаки можуть похитнути енергетичну стабільність на глобальному ринку. Міністр також додав, що Україні варто сфокусуватися на ударах по об’єктах, які можуть "безпосередньо вплинути на перебіг поточних бойових дій".

Як повідомлялося раніше, у США вже кілька разів публічно заявляли, що не підтримують атаки України на російські НПЗ та не заохочують їх. Зокрема, про це заявляв голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен під час зустрічі з французьким колегою Стефаном Сежурне. У свою чергу Сежурне зазначив, що в Парижі вважають, що Україна має право завдавати таких ударів у рамках самозахисту.