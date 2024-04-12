"Він не зупиниться": міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером та зробив тривожний прогноз

Він розповів, що спільного у двох диктаторів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну Росії проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він також вважає, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу РФ.

Про це він заявив увечері в середу, 11 квітня, на презентації нової книги про британського військового лідера Вінстона Черчилля, пише Bloomberg. На його думку, російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, коли закінчиться війна проти України.

"Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", — сказав Пісторіус.

Міністр оборони, який розглядається як можливий наступник Олава Шольца, минулого тижня закликав до послаблення обмежень на запозичення Німеччини, щоб допомогти зміцнити військові країни після того, як у 2027 році буде вичерпано спеціальний позабюджетний фонд на 100 мільярдів євро.

"Ми повинні повернути цю країну в положення, в якому вона зможе захистити себе. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому це", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що російська армія зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зараз РФ на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.