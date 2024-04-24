У Лукашенка вже лякають власною лазерною зброєю: заява Міноборони Білорусі

Там хочуть мати все "своє"

У Білорусі нібито почали розробляти лазерну зброю. У середу, 24 квітня, там проходить виставка "основних досягнень" науково-дослідного інституту Збройних Сил, видань державної установи "Президентська бібліотека Республіки Білорусь", ВАТ "АГАТ-системи управління", ВАТ "НДІ ЕОМ", СЗАТ "АТК", ТОВ "БелМікрохвилі", СТОВ "Віртуальні технології".

Про це повідомляє Міноборона країни. Деталі заходу навів заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі з наукової роботи полковника Віктор Тумар.

"Зараз ми є одними з лідерів у радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об’єктів. Також у нас є розробки з лазерної зброї. Ми йдемо безпосередньо до зброї, заснованої на нових фізичних принципах", — заявив Тумар.

Він зазначив, що Білорусь орієнтується на те, щоб у неї було "все лише своє".

"Ми проводимо цей захід під двома прапорами, розглядаючи питання військової безпеки не лише нашої країни, а й Співдружності Незалежних Держав. Акцент, звісно ж, на розгляді питань військової безпеки стратегічного рівня. Тут представлені окремі результати, які ми зараз можемо продемонструвати. Показано наше взаємодія роботи з Національною академією наук Білорусі, також із Державним військово-промисловим комітетом, із Міністерством промисловості", — заявив Тумар.

Раніше "Телеграф" писав, що у Великій Британії провели успішні випробування бойового лазера. За допомогою зброї, яка називається DragonFire, вдалося атакувати цілі у повітрі.