У Лукашенко уже пугают собственным лазерным оружием: заявление Минобороны Беларуси

Там хотят иметь все "свое"

В Беларуси якобы начали разрабатывать лазерное оружие. В среду, 24 апреля, там проходит выставка "основных достижений" научно-исследовательского института Вооруженных Сил, изданий государственного учреждения "Президентская библиотека Республики Беларусь", ОАО "АГАТ-системы управления", ОАО "НИИ ЭВМ", СЗАО "АТК", ООО "БелМикроволны", СООО "Виртуальные технологии".

Об этом сообщает Минобороны страны. Детали мероприятия привел заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по научной работе полковника Виктор Тумар.

"Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", — заявил Тумар.

Он отметил, что Беларусь ориентируется на то, чтобы у нее было "все только свое".

"Мы проводим это мероприятие под двумя флагами, рассматривая вопросы военной безопасности не только нашей страны, но и Содружества Независимых Государств. Акцент, конечно же, на рассмотрении вопросов военной безопасности стратегического уровня. Здесь представлены отдельные результаты, которые мы сейчас можем продемонстрировать. Показано наше взаимодействие работы с Национальной академией наук Беларуси, также с Государственным военно-промышленным комитетом, с Министерством промышленности", — заявил Тумар.

Ранее "Телеграф" писал, что в Великобритании провели успешные испытания боевого лазера. При помощи оружия, которое называется DragonFire, удалось атаковать цели в воздухе.