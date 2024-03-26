Ненароком розкрив брехню Путіна: Лукашенко зробив нову заяву про теракт у "Крокусі"

Диктатор РБ запевнив, що стрілки не потрапили б до Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після теракту в "Крокус Сіті Холлі" нападники пішли до українсько-російського кордону, бо не змогли потрапити до Білорусі. Ця версія ставить під сумнів заяви Кремля, що група озброєних людей нібито готувалася спочатку залишити територію країни, зайшовши до України.

Про це у вівторок, 26 березня, пише білоруське провладне видання "БЕЛТА". За словами білоруського "лідера", нібито куратори стрільців знали, що вони не зайдуть до Білорусі.

"Вони не могли піти до Білорусі. Їхні куратори (у нас є підозри на деяких, це я Путіну зателефоную, скажу свої підозри) – вони розуміли, що до Білорусі заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений безпековий режим, так і у нас", — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що на дорогах були виставлені пости на дорогах, у тому числі з Росією, задіяні сили МВС, а також залучені сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців.

"Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону", — зазначив білоруський диктатор.

Важливо відзначити, що його слова суперечать тому, що сказав Путін. Він казав, що винуватці стрілянини нібито бігли у бік України.

"Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону", — говорив російський диктатор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко заявив, що після теракту вони з Путіним не спали добу та були на зв’язку. Також за його словами, у нього нібито є інформація про кураторів, яку він повідомить особисто свого колегу диктатору.