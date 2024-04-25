Росія проти заборони "ядерки" у космосі: у Байдена відреагували на вето в ООН

У Росії виправдалися, ніби прагнуть заборони будь-якого озброєння в космосі, а не тільки ядерного

В Америці вважають, що Росія розробляє новий супутник, який несе ядерний пристрій. Саме з цієї причини РФ заблокувала у Раді Безпеки ООН підготовлений США та Японією проект резолюції про заборону розміщувати ядерну зброю у космосі.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Інформація з’явилася на сайті Білого дому.

"Ми чули, як президент Путін публічно заявляв, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію", — зазначив радник президента США з національної безпеки.

За словами Саллівана, у резолюції також був заклик до всіх держав-членів не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на орбіту.

"Розміщення державою-учасницею ядерної зброї на орбіті не лише порушить Договір про космос, а й поставить під загрозу життєво важливі послуги зв’язку, науки, метеорології, сільського господарства, торгівлі та національної безпеки, які всі супутники надають суспільствам по всьому світу", — заявив він.

Нагадаємо, що Росія додала в скарбничку ядерних погроз ще й ядерну зброю з космосу, про що свідчать дані американської розвідки. Йдеться про те, що Кремль має намір розмістити ядерну зброю в космосі, ймовірно, з метою атаки супутників. На Заході таку перспективу сприйняли дуже серйозно. В ООН навіть вжили заходів, створивши відповідну резолюцію.

Резолюція ООН

Текст резолюції складається із восьми пунктів. В одному з них міститься заборона на розробку ядерної зброї, створеної для виведення на орбіту, встановлення такої зброї на небесних тілах та розміщення в космічному просторі будь-яким іншим чином. У документі міститься вимога виконувати зобов’язання у рамках Договору про космос 1967 року. Йдеться про те, щоб "не розміщувати будь-яке ядерне озброєння чи будь-які види зброї масового знищення на орбіті навколо Землі". При цьому заборони на розробку такої зброї у договорі не було. Учасниками угоди є 114 держав. У тому числі країни—постійні члени Ради Безпеки ООН.

Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав цю резолюцію про ядерну зброю в космосі заполітизованою. Він заявив, що Росія нібито прагне заборони будь-якого озброєння в космосі, а не тільки ядерного. Тож було накладено вето.

"За" документ проголосували 13 із 15 країн. Китай утримався від голосування.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Білого дому, ця нова російська зброя все ще знаходиться на стадії розробки і не може бути розгорнута в космосі, незважаючи на всі бажання російського терористичного режиму.