В ООН запропонували заборонити розміщення ядерної зброї у космосі: Росія наклала вето

В США заявили, що позиція Росії демонструє підступність Кремля

Російський терористичний режим 24 квітня наклав вето на резолюцію Організації Об'єднаних націй із закликом не допустити перегонів ядерних озброєнь у космосі, яку запропонували США та Японія. Окрім Росії, російський союзник Китай також не підтримав резолюцію – він просто ухилився від голосування.

Про це повідомляє AP News. Згідно з даними ООН, за резолюцію проголосувало 13 країн з 15, які брали участь у засіданні.

У резолюції міститься заклик до усіх країн не розробляти та не розміщувати ядерну зброю або іншу зброю масового ураження у космічному просторі. Зокрема це стосується зброї масового ураження, яка заборонена міжнародним договором 1967 року – серед підписантів якого були США та Росія. Також резолюція пропонує країнам погодитися з необхідністю перевірки дотримання договору.

Після голосування посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що позиція Росії демонструє підступність Кремля. Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що РФ не збирається розміщувати ядерну зброю в космосі, але голосування демонструє, що російський "уряд" щось приховує.

Як раніше писав "Телеграф", Росія додала до скарбнички ядерних погроз ще і ядерну зброю з космосу, про що свідчать дані американської розвідки. Так, США вже поінформували Конгрес та союзників у Європу про потенційну загрозу розгалуженій супутниковій мережі Америки. Мова про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, ймовірно з метою атаки супутників. На Заході таку перспективу сприйняли дуже серйозно.

США стежить за новою протисупутниковою зброєю Росії. За даними Білого дому, ця зброя все ще перебуває у стадії розробки та не може бути розгорнута у космосі попри усі бажання російського терористичного режиму.