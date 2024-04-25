Россия против запрета "ядерки" в космосе: у Байдена отреагировали на вето в ООН

В России оправдались, будто стремятся к запрету любого вооружения в космосе, а не только ядерного

В Америке считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство. Именно по этой причине РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о запрете размещать ядерное оружие в космосе.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Информация появилась на сайте Белого дома.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", — отметил советник президента США по национальной безопасности.

По словам Салливана, в резолюции также содержался призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.

"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", — заявил он.

Напомним, что Россия добавила в копилку ядерных угроз еще и ядерное оружие из космоса, о чем свидетельствуют данные американской разведки. Речь идет о том, что Кремль намерен разместить ядерное оружие в космосе, вероятно с целью атаки спутников. На Западе такая перспектива была воспринята очень серьезно. В ООН даже предприняли меры, создав соответствующую резолюцию.

Резолюция ООН

Текст резолюции состоит из восьми пунктов. В одном из них содержится запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом. В документе содержится требование выполнять обязательства в рамках Договора о космосе 1967 года. Речь идет о том, чтобы "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли". При этом запрета на разработку подобного оружия в договоре не было. Участниками соглашения являются 114 государств. Среди них страны—постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал данную резолюцию о ядерном оружии в космосе заполитизированной. Он заявил, что Россия, якобы, стремится к запрету любого вооружения в космосе, а не только ядерного. Поэтому было наложено вето.

"За" документ проголосовали 13 из 15 стран. Китай от голосования воздержался.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Белого дома, это новое российское оружие все еще находится на стадии разработки и не может быть развернуто в космосе, несмотря на все желания российского террористического режима.