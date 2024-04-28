Китай накрив потужний торнадо і град з кулак: є загиблі та поранені, багато руйнувань (що вражають відео)

Торнадо мав третій рівень інтенсивності

Китайське густонаселене місто Гуанчжоу накрило потужне торнадо. Внаслідок стихійного лиха є загиблі та постраждалі, а також руйнування різного ступеня.

Природне явище обрушилося район Байюнь в Гуанчжоу на півдні Китаю вдень 27 квітня, забрав життя 5 людей і ще поранивши 33. Про це пише Xinhua.

Рятувальники виїхали на місце події одразу після того, як торнадо затихло. Наразі рятувальні роботи вже завершено. Постраждалих госпіталізували.

Відомо, що цей торнадо мав третій рівень інтенсивності та супроводжувався вітрами понад 20./с. Внаслідок природного катаклізму пошкоджено також 141 фабричну будівлю.

"Попереднє розслідування, проведене провінційним метеорологічним бюро, показало: торнадо мав третій рівень інтенсивності – на два рівні нижче за найвищий рівень інтенсивності – п’ятий. Сильна стихія рухалася на відстань приблизно в один кілометр", — йдеться у матеріалі.

Крім того, на місто обрушився найбільший місто. Його розмір був буквально ч людський кулак.

У соцмережах тим часом з’явилася велика кількість відео, на яких відображено торнадо та наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США в січні 2024 року пронісся потужний Торнадо. На кілька секунд вихор і зовсім став вогненним.