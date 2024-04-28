Китай накрыл мощный торнадо и град с кулак: есть погибшие и раненные, много разрушений (впечатляющие видео)

Торнадо имел третий уровень интенсивности

Китайский густонаселенный город Гуанчжоу накрыло мощный торнадо. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие, а также разрушения различной степени.

Природное явление обрушилось район Байюнь в Гуанчжоу на юге Китая днем 27 апреля, унеся жизни 5 человек и еще ранив 33. Об этом пишет Xinhua.

Спасатели выехали на место происшествия сразу после того, как торнадо утихло. В настоящее время спасательные работы уже завершены. Пострадавших госпитализировали.

Известно, что этот торнадо имел третий уровень интенсивности и сопровождался ветрами более 20./с. В результате природного катаклизма повреждено также 141 фабричное здание.

"Предварительное расследование, проведенное провинциальным метеорологическим бюро, показало: торнадо имел третий уровень интенсивности – на два уровня ниже наивысшего уровня интенсивности – пятого. Сильная стихия двигалась на расстояние примерно в один километр", — говорится в материале.

Кроме того, на город обрушился крупнейший град. Его размер был буквально ч человеческий кулак.

В соцсетях тем временем появилось большое количество видео, на которых запечатлен торнадо и последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США в январе 2024 года пронесся мощный Торнадо. На несколько секунд вихрь и вовсе стал огненным.