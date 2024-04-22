Тільки демонстрація? У ЗМІ пояснили, чому удар Ізраїля прийшовся саме на ППО біля ядерного об'єкту

Ракету, скоріше за все, випускав військовий літак, який перебував поза повітряним простором Ізраїля та Ірану

Ізраїль під час удару у відповідь по Ірану завдав вдалого удару по системам С-300, які прикривають важливий ядерний об'єкт іранського режиму у місті Натанз. Таким чином Ізраїль, схоже, продемонстрував Тегерану, що іранська система протиповітряної оборони вразлива, застаріла та нічого не зможе прикрити у випадку повномасштабного удару.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на західні та іранські джерела. Так, згідно з даними джерел, удар Ізраїля дійсно пошкодив батарею протиповітряної оборони С-300.

Супутникові знімки міста ураження показали пошкодження радара системи С-300 на авіабазі Шекарі в Ісфахані. Чим саме вразили систему, поки що невідомо – проте ізраїльські джерела повідомили про використання щонайменше однієї ракети повітряного базування попри офіційні заяви представників Ірану, які казали про удар безпілотників.

Ракету, скоріше за все, випускав військовий літак, який перебував поза повітряним простором Ізраїля та Ірану. Окрім того, ракета явно була обладнана технологією, яка дозволяє уникнути радарів. Іранські джерела підтвердили, що удар став несподіваним для ППО.

Видання робить висновок, що ізраїльский авіаудар був демонстрацією, яка мала передати Тегерану чітке послання. Воно полягало в тому, що Іран не зможе відбити справжню масовану ракетну атаку з боку Ізраїля, оскільки його ППО малоефективне проти високих технологій.

Як писав "Телеграф", Ізраїль вночі 19 квітня завдав по Ірану удару у відповідь на атаку іранського режиму аятолл 13 квітня. Під удари потрапив Ісфахан, де знаходяться ядерні об'єкти Ірану.

Ціллю атаки Ізраїлю по Ірану, як стало відомо пізніше, був радіолокатор системи ППО коло ядерного об'єкта в Натанзі. Йдеться про три невеликі дослідницькі реактори, побудовані за допомогою Китаю. Крім того, відомо, що в Ісфахані знаходяться численні підприємства військово-промислового комплексу.