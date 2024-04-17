Бояться воювати з Росією: в Держдепартаменті США пояснили, чому Україну не будуть захищати так, як Ізраїль

США залишаються віддані підтримці України у її протистоянні російській агресії

США не хочуть втягуватися у збройне протистояння з Росією – це обов'язково станеться, якщо американські літаки почнуть відбивати російські повітряні теракти проти України. Замість цього США будуть докладати зусиль для того, щоб Україна отримувала від міжнародної спільноти необхідні озброєння.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу. За його словами, США не перебувають у збройному конфлікті з РФ та не планують в нього втягуватися.

Міллер зазначив, що присутність літаків США в українському небі та перехоплення російських ракет з безпілотниками – це фактично був би вступ до непрямого збройного протистояння. США не збираються цього робити – що чітко дав зрозуміти президент Джозеф Байден – оскільки конфлікт між США та РФ буде означати початок Третьої світової війни.

Проте США залишаються віддані підтримці України у її протистоянні російській агресії. Зокрема у Палаті представників перебуває законопроєкт щодо допомоги Україні, який дозволить надати Києву більше озброєнь.

"І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів", – додав Міллер.

Як писав "Телеграф", раніше у Білому домі заявили, що попри те, що західна коаліція допомогла Ізраїлю відбити атаку Ірану, в Україні вона цього не робитиме. У Вашингтоні вважають, що це "різні конфлікти".

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.