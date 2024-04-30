"Чому ми повинні платити?" Трамп зробив гучну заяву щодо допомоги Україні

Він розповів, хто більше страждає від війни в Україні

Європа повинна збільшити розмір допомоги України. Він має зрівнятися з американським.

Про це в інтерв’ю журналу Time заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп. За його словами, війна набагато більше вплинула на Європу, ніж на США.

"Я не даватиму (допомогу Україні. – Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати розмір. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" — заявив Трамп.

Водночас він підкреслив, що Європа більше страждає від війни в Україні. Трамп зазначив, що між США та Україною існує океан, а між Європою та Україною цього немає.

При цьому видання нагадало, що США вже надіслали Україні понад 100 мільярдів доларів допомоги. Своєю чергою країни ЄС також надали Україні понад 100 мільярдів доларів допомоги.

Нагадаємо, перед голосуванням у Конгресі за виділення допомоги Україні Трамп заявив, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" писав, що допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року. Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів.