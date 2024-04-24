Нарешті: Байден підписав закон про допомогу Україні та ще двом країнам

Перешкод для отримання допомоги більше не залишилося

Президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні, Ізраїлю та Тайваню військової допомоги. Тим самим ЗСУ можуть розраховувати, що потрібну зброю буде доставлено до України вже найближчим часом.

Про це він розповів під час брифінгу у Білому домі. За його словами, це хороший день для Америки і хороший день для миру в усьому світі.

"Я щойно підписав закон, що стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим", — сказав він.

Байден додав, що чим сильнішими стають американські союзники, тим сильнішими стають самі США.

"Шлях цього документа до мого столу був складним. Він мав бути легшим і пройти швидше, але наприкінці ми зробили те, що Америка робить завжди — ми піднялися на ноги, зібралися разом і зробили справу", — сказав президент США.

Він також додав, що переконався в тому, що постачання розпочнеться "прямо зараз" і зазначив, що вже "в наступні години" Україна отримає боєприпаси до ППО та артилерії, ракетних систем та бронетехніки.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон все ж таки виніс пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на голосування, після чого він набрав потрібну кількість голосів і був переданий до Сенату.

Сенатори віддали свої голоси в ніч проти 24 квітня за київським часом. Документ підтримали 79 законодавців, а 18 висловилися проти.

У Пентагоні вже зазначали, що потрібна зброя знаходиться практично біля кордону України, а тому доставити допомогу не складе жодних труднощів.