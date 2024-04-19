Голосування за допомогу Україні: демократи в Палаті представників обрали сторону

Демократи заявили, що пакет допомоги союзникам США – це не "пакет Джонсона", а пакет задоволення потреб національної безпеки країни

Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США готові підтримати законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, які запропонував спікер Майк Джонсон. Вони нададуть голоси, щоб подолати заплановану спробу блокади документів з боку проросійських трампістів-консерваторів з Республіканської партії.

Про це пише видання Bloomberg. Серія голосувань пройде у Палаті представників у суботу, 20 квітня, а Сенат розгляне документи вже наступного тижня; демократи в Палаті готові сприяти прийняттю документа.

"Ми збираємося зробити все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку подолав фінішну межу. Це не пакет іноземної допомоги Джонсона. Це пакет американської допомоги іноземним державам з погляду задоволення потреб нашої національної безпеки", – сказав лідер демократів Палати представників Хакім Джеффріс.

У президента США Джозефа Байдена готуються швидко підписати документ, щойно він буде ухвалений. Як тільки документ підпишуть, США, не гаючи часу, почнуть передавати Україні допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 квітня Майк Джонсон повідомив, що у США анонсували довгоочікуване голосування за допомогу Україні.

Щобільше, 18 квітня Джонсон публічно заявив, що надання допомоги для України є критично важливим та зауважив, що з наданням літальної допомоги не можна грати у політику. Його слова просто приголомшили людей, оскільки раніше Джонсон займав суворо протилежну позицію.