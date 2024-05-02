В Конгрессе США хотят попытаться снять с должности Джонсона: вопрос инициирует "Московская Марджори"

Даже сторонники идеи Грин признают, что голосование будет провалено

Представитель Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, прозванная "московской Марджори", планирует на следующей неделе попытаться инициировать голосование по отставке спикера Майка Джонсона. Грин обвиняет его в том, что Джонсон выдвинул на голосование вопрос о помощи Украине, несмотря на требования и угрозы радикальных республиканцев.

Об этом пишет американское издание The Hill. Отмечается, что предложение Грин внесла еще месяц назад, но до сих пор не "активировала": когда она это сделает, у Палаты представителей будет два дня на рассмотрение.

"Как только он стал спикером, он превратился в человека, которого никто из нас не признает", — заявила "московская Марджори", добавив, что пока Джонсон будет спикером, республиканцы якобы не будут иметь большинства в Палате представителей.

В то же время, сторонник предложения Грин, еще один "зашкваренный" трампист Томас Масси, уже признал, что голосование будет провалено. А лидер демократического большинства в Палате Хаким Джеффрис уже заявлял, что демократы не дадут снять Джонсона с должности.

Как сообщалось ранее, 20 апреля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон все же вынес пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, после чего он набрал нужное количество голосов и был передан в Сенат.

Сенаторы отдали свои голоса в ночь на 24 апреля по киевскому времени. Документ поддержали 79 законодателей, а 18 высказались против.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине, Израилю и Тайваню военной помощи. Тем самым ВСУ могут рассчитывать, что нужное оружие будет доставлено в Украину уже в ближайшее время.