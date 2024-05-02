У Польщі запропонували створити "важку бригаду" ЄС: де вона має діяти

Вторгнення російських військ в Україну "злякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною"

Польща виступила з ініціативою створити "важку бригаду" ЄС. Це дасть змогу оперативно реагувати на будь-які загрози, не залучаючи допомоги США.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Інформацію передає РАР.

Глава польської дипломатії вважає, що ЄС має не лише запровадити більш ефективні санкції проти РФ, а й посилити свій потенціал одразу у кількох сферах. Йдеться про цивільну оборону та кібербезпеку. Крім того, ЄС має розвивати власні "жорсткі" можливості стримування.

"Я виступаю за (створення, — ред) важкої бригади ЄС, яка дозволить негайно реагувати, щоб не було потреби просити США (поділитися, — ред) своїми ресурсами у разі будь-якої надзвичайної ситуації у нашому сусідстві. Події на Балканах чи Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких Європі не слід звертатися до Сполучених Штатів", — сказав міністр.

Радослав Сікорський зазначив, що вторгнення російських військ до України "злякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною".

"Оборона — це як медичне страхування. Ми готуємося до того, чого не хочемо, але краще бути готовим до цього", — додав він.

Нагадаємо, що останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Росія, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Кремль розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Кремля заявляла і влада Берліна, Стокгольма та Лондона. Усі вони говорили про можливу конфронтацію протягом 2-8 років. За словами Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. Країна наразі виробляє зброю та боєприпаси понад потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що незважаючи на гучні заяви низки європейських чиновників, планувальники НАТО назвали малоймовірним вторгнення Росії на територію однієї з країн альянсу, що межують із країною-агресором. У найближчому майбутньому такої загрози начебто немає.