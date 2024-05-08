Нейтральные страны Европы просят НАТО о сотрудничестве: российская агрессия испугала всех

Ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась из-за российского вторжения в Украину

Ряд нейтральных государств Европы, не входящих в Североатлантический союз, направили НАТО письмо, в котором заявили о желании расширить двустороннее сотрудничество. Подписанты письма – Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта, а причина, по которой они приняли это решение – российское вторжение в Украину, заставившее Европу волноваться за собственную безопасность.

Об этом пишет австрийское издание Die Presse со ссылкой на текст письма, который получила редакция. По данным газеты, письмо было написано еще в декабре 2023 года государствами неофициальной группы WEP4 (Western European Partners).

В письме сказано, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась из-за российского вторжения в Украину. Она продолжает оставаться очень нестабильной, поэтому группа хочет усилить военное сотрудничество с НАТО. Дипломаты стран изложили руководству Североатлантического союза конкретные предложения – дополнительные совместные военные учения, доступ к документам и разведданным, а также некоторые другие моменты.

Министерство иностранных дел Австрии в комментарии изданию подтвердило, что письмо настоящее. Там отметили, что инициатива стала ответом на геополитические изменения в Европе.

В последнее время все чаще европейских лидеров звучат заявления о том, что Путин, выиграв войну в Украине, не остановится. Россия расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Москвы заявляли в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Они считают, что конфликт с россиянами возможен в течение 2-8 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. У Путина сейчас производят оружие и боеприпасы сверх имеющихся потребностей для ведения захватнической войны против Украины.

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