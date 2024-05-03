Прибудуть разом з F-16? NYT заінтригувала термінами постачання Patriot Україні

Частину військової допомоги неможливо доставити швидко через складний логістичний маршрут

Системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня. Для транспортування деякого озброєння потрібно більше часу.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників. Водночас джерела підтверджують, що минулого тижня Україна отримала важливі боєприпаси.

Зокрема, було доставлено партію артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, протитанкові засоби та ракети.

"Друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула у понеділок. А у вівторок до Польщі прибула свіжа партія ракет-перехоплювачів Patriot з Іспанії. За словами високопоставленого іспанського чиновника, вони скоро опиняться на українському фронті", — пише NYT.

Однак інше озброєння, яке раніше пообіцяли передати США, Великобританія та Німеччина, може прибути через місяці. Зокрема, йдеться про бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО.

"[Їх доставити] набагато складніше, вони вимагають більше часу для транспортування — частково тому, що їх розміри часто вимагають, щоб їх доставляли морем і поїздами, що ретельно охороняються", — сказав американський чиновник.

Він додав, що поставити в Україну велике озброєння не вдасться до початку літа, а то й пізніше. Причому більша частина допомоги йтиме саме із США.

А от системи Patriot прибуде до України не раніше кінця червня, стверджують джерела. Постачання ППО може збігтися з постачанням ще однієї великої системи озброєння, яку Україна давно просила: винищувачів F-16.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Повітряних силах сказали, коли американські винищувачі F-16 прибудуть до України. Очікується, що станеться це дуже скоро.