Україна вже отримала ракети для Patriot: міністр оборони Іспанії розповіла подробиці

Україна повинна захиститись від російських атак

Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Вони були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.

Про це під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo. Зазначається, що на цій базі проходять підготовку українські бійці.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони. Повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів Росії", — підкреслила вона.

Роблес підкреслила, що всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна зазнала вторгнення з боку російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, він чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Нагадаємо, газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня. Для транспортування деякого озброєння потрібно більше часу. Водночас джерела підтверджують, що Україна вже отримала важливі боєприпаси.