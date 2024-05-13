У Грузії поліція розігнала мітингувальників проти закону про "іноагентів": у мережі показали відео

Силовики відтіснили частину протестувальників від входів до парламенту, розташованих на вулицях 9 квітня й Братів Зубалашвілі

У неділю, 12 травня, числена акція противників закону "Про іноземний вплив" у столиці Грузії закінчилася спробою розгону мітингувальників. Силовики в масках витіснили частину учасників протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, декількох людей затримали.

Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу". Зазначається, що за кілька годин до цього прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе прямо закликав МВС діяти "за стандартами вищими за європейські та американські".

Ввечері в неділю десятки тисяч протестувальників, незважаючи на дощ, зібралися в п'яти точках Тбілісі й пройшли ходою до площі Європи. Багато тримали прапори Грузіє, України та ЄС. Люди протестували на вулиці Читадзе біля парламенту й проспекті Руставелі, де, як було заплановано, провели всю ніч.

В мережі з’явилися кадри зі спробами грузинського спецназу розігнати мирну демонстрацію.

Акція проходила мирно, проте силовики за вказівкою влади взялися її розганяти. Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників із кількох точок, представники МВС оголосили через гучномовець, що дають їм 5 хвилин, аби розійтися.

У місцях скупчень людей зібралися мобілізовані правоохоронці, на площу Свободи спецпризначенці підтягнули водомети. Активних дій проти протестувальників вони не робили.

Проте на опублікованих у мережі відео видно, що на акції почалася штовханина, були крики. Також з’являлися повідомлення про низку затримань мітингувальників – інші заявили, що відступати не збираються.

За повідомленнями ЗМІ, силовики відтіснили частину протестувальників від входів до парламенту, розташованих на вулицях 9 квітня й Братів Зубалашвілі. Зазначається, що саме звідти заїжджатимуть депутати від правлячої партії "Грузинська мрія", щоб у третьому читанні розглянути закон про "іноагентів".

Варто додати, що у понеділок, 13 травня, законопрєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні обговорить юридичний комітет парламенту Грузії, а у вівторок, 14 травня, його буде винесено на пленарне засідання. На тлі акції протесту міністр Гомелаурі відкрито попередив людей, що влада більше не буде вдаватися до "непропорційно лояльної практики в цьому питанні", тож усі, хто цими днями заважатиме депутатам увійти до парламенту, автоматично потраплять під ст. 222 грузинського Кримінального Кодексу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вкотре запропонувала парламенту відкликати закон про "іноагентів" або ж відкласти дату набрання ним чинності до 1 листопада. Раніше вона пообіцяла накласти вето на законопроєкт, а влада заявила, що в межах цього механізму може врахувати тільки "змістовні рекомендації" від західних партнерів.

Що передувало

Правляча партія "Грузинська мрія" внесла до парламенту законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який є дещо зміненою версією колишнього проєкту закону про іноагентів.

17 квітня парламент Грузії ухвалив законопроєкт у першому читанні. 29 квітня юридичний комітет парламенту підтримав у другому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу". 30 квітня парламент Грузії узявся до розгляду законопроєкту у другому читанні.

Обговорення законопроєкту у парламенті відбувається на тлі масових протестів у країні. Грузинська опозиція та її прихильники називають проєкт закону "російським законом" і вбачають у ньому загрозу європейському шляху розвитку країни.

Варто зауважити, що ухвалення подібного закону загрожує змінити курс Грузії на євроінтеграцію, яка лише чотири місяці тому отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Грузії вимагають від України видати їм соратників Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.