В Грузии полиция разогнала митингующих против закона об "иноагентах": в сети показали видео

Силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили

В воскресенье, 12 мая, многочисленная акция противников закона "Об иностранном влиянии" в столице Грузии закончилась попыткой разгона митингующих. Силовики в масках вытеснили часть протестующих возле здания парламента в Тбилиси, нескольких человек задержали.

Об этом сообщает издание "Эха Кавказа". Отмечается, что за несколько часов до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе прямо призвал МВД действовать "по стандартам выше европейских и американских".

Вечером в воскресенье десятки тысяч протестующих, несмотря на дождь, собрались в пяти точках Тбилиси и прошли походом к площади Европы. Многие держали флаги Грузии, Украины и ЕС. Люди протестовали на улице Читадзе возле парламента и проспекте Руставели, где, как было запланировано, провели всю ночь.

В сети появились кадры с попытками грузинского спецназа разогнать мирную демонстрацию.

Акция проходила мирно, однако силовики по указанию властей принялись ее разгонять. Прежде чем начать оттеснение протестующих с нескольких точек, представители МВД объявили из-за громкоговорителей, которые дают им 5 минут, чтобы разойтись.

В местах скоплений людей собрались мобилизованные правоохранители, на площадь Свободы спецназовцы подтащили водометы. Активных действий против протестующих они не предпринимали.

Однако на опубликованных в сети видео видно, что на акции началась толкотня, были крики. Также появлялись сообщения о ряде задержаний митингующих – другие заявили, что отступать не собираются.

По сообщениям СМИ, силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили. Отмечается, что именно оттуда будут заезжать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", чтобы в третьем чтении рассмотреть закон об "иноагентах".

Стоит добавить, что в понедельник, 13 мая, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении обсудит юридический комитет парламента Грузии, а во вторник, 14 мая, он будет вынесен на пленарное заседание. На фоне акции протеста министр Гомелаури открыто предупредил людей, что власть больше не будет прибегать к "непропорционально лояльной практике в этом вопросе", поэтому все, кто будет на днях мешать депутатам войти в парламент, автоматически попадут под ст. 222 грузинского Уголовного Кодекса.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз предложила парламенту отозвать закон об "иноагентах" или отложить дату вступления в силу до 1 ноября. Ранее она пообещала наложить вето на законопроект, а власти заявили, что в рамках этого механизма могут учесть только "содержательные рекомендации" от западных партнеров.

Что предшествовало

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несколько измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах.

17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны.

Следует отметить, что принятие подобного закона грозит изменить курс Грузии на евроинтеграцию, которая лишь четыре месяца назад получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Грузии требуют от Украины выдать им соратников Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.