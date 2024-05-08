Дужий ляпас Кремлю: Велика Британія висилає російського аташе і не тільки, в РФ вже істерика

Він являвся незаявленим агентом РФ

Велика Британія повідомила, що висилає російського аташе з питань оборони. Також країна вирішила, що позбавить дипломатичного статусу деякі об’єкти та обмежить тривалість російських дипломатичних віз.

Про це пише Reuters. У Росії довго чекати не стали і глава МЗС Марія Захарова заявила, що РФ на це дасть адекватну відповідь.

"Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки. Ми знімемо статус дипломатичних приміщень з кількох об’єктів, пов’язаних з Росією, у Великій Британії… Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості перебування російських дипломатів у Великій Британії", — заявив британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі в парламенті.

Таке рішення повʼязано з великою агентурною мережею у країнах Європи. За словами міністра внутрішніх справ Джеймса Клеверлі, акція з агентами нагадує зловмисну діяльність Росії по всій Британії та Європі.

Зокрема, іноземне видання нагадає, що у квітні одному з громадян Британії було висунуто звинувачення у ймовірній ворожій державній діяльності, спрямованій на користь Росії, включно з нібито вербуванням інших осіб для підпалу пов’язаної з Україною комерційної нерухомості в Лондоні.

Реакція МЗС Росії

"Москва дасть адекватну відповідь на рішення Лондона вислати російського військового аташе", — заявила Марія Захарова у коментарі росЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДО.