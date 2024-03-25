Британія підозрює Росію та ще дві країни у поширенні фейків про Кейт Мідлтон: про що мова

Тролі активно атакують принцесу в Інтернеті

Країна-агресорка Росія разом з Китаєм та Іраном поширюють фейки про принцесу Уельську Кейт Міддлтон. Таким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію у Великій Британії.

Про це повідомляє The Telegraph. Урядовці на умовах анонімності вважають, що за поширенням чуток про стан здоров'я принцеси стоять саме ці ворожі держави.

Як відомо, після того, як принцеса оголосила про свій діагноз — онокологію, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак засудив тролів у соцмережах, які протягом останніх тижнів атакували її в Інтернеті.

Потім принцеса знову стала жертвою хейту за те, що вона не повідомила про свій діагноз раніше.

Британський уряд вважає, що це робиться не спроста.

"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації — чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інститутів", — сказав інсайдер.

До слова, хейт у бік принцеси полився тоді, коли Велика Британія запланувала оголосити про нові санкції проти Китаю через хвилю підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених депутатів.

Раніше "Телеграф" писав, що 18 березня у ЗМІ з’явилася інформація про смерть короля Великої Британії. У пабліках оприлюднили нібито скріншот із сайту королівської родини. Водночас такого повідомлення немає на сайті Букінгемського палацу, в соцмережах королівської родини. Про смерть Чарльза не написали і провідні британські ЗМІ. Інформація виявилася хибною.

Щоб спростувати такі чутки, Букінгемський палац опублікував нові знімки правителя. 19 березня 75-річний Чарльз зустрівся з ветеранами Корейської війни. На заході король був у гарному настрої та мав дуже бадьорий вигляд.