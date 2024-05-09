Україна під землею і за "декораціями" створює мережу збройних заводів: про що розповіли західні ЗМІ

Розташування заводів є цілком секретним.

Україна створює мережу таємних підпільних заводів, щоб відновити власну оборонну промисловість та стати центром виробництва зброї для всього Заходу – стверджує іспанська газета El Mundo.

"Телеграф" публікує подробиці, викладені в матеріалі.

Ракети та дрони швидко й дешево

У статті йдеться про те, що після знищення української оборонної промисловості в перші дні повномасштабного російського вторгнення, коли під час бомбардувань загинуло щонайменше 100 робітників, президент Володимир Зеленський вирішив відновити галузь майже з нуля, щоб не лише бути менш залежними від зовнішньої допомоги, але стати лідерами у розробці та виробництві зброї та боєприпасів для Заходу.

"Жодна інша країна не пропонує можливості випробувати такі розробки на реальному полі бою. [Україна] вже є державою з найбільшим виробництвом шоломів, бронежилетів і різної військової форми, але це лише початок".

Зазначається, що для цієї місії Зеленський залучив ексдиректора "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

"Зараз Камишін є міністром з питань стратегічних галузей промисловості України та побудував мережу прихованих заводів – деякі з них підземні, деякі розміщені на поверхні, але мають "двійників", а деякі навіть замасковані за величезними декораціями. Розташування цих заводів є цілком секретним".

Добре проінформоване джерело медіа в українській оборонній промисловості описує, що саме виробляють на цих заводах:

"На даний момент ми виробляємо не тільки боєприпаси, які так необхідні, але всі види безпілотників, включаючи морські та наземні безпілотники, бронетранспортери "Козак", ракети "Нептун", ПТРК "Стугна"… Показники виробництва зросли втричі з того часу, як ми стартували в 2023 році, – розповідає джерело під час зустрічі в одному з ресторанів Києва. – Якщо інші європейські компанії захочуть працювати з нами, вони зможуть це зробити тут, маючи ресурси, безпеку та низьку ціну".

Минулого року ми зосередилися на випуску повітряних безпілотників, щоб атакувати територію Росії, і ми вже робимо це успішно. Також морських безпілотників, таких як "Магура", який відправив п’ять російських кораблів на дно моря… Але в цьому році ми вдосконалюємо наземні дрони. У нас вже є розроблені рятувальні та ударні безпілотники, і наші бригади випробовують і вдосконалюють їх на фронті", – коментує джерело.

Захід зацікавився

Неназвана особа на умовах анонімності розповіла El Mundo, що навіть США змінюють свою оборонну стратегію на основі уроків, засвоєних в Україні. А серед партнерів по справі називаються Данія та Канада, які "зрозуміли, що можуть придбати тут артилерійські системи натівських калібрів і бойові безпілотники в третину дешевше, ніж на Заході, але високої якості, і які буде доставлено за кілька тижнів".

"Захід не був готовий до війни такого масштабу, з таким рівнем виснаження і використання боєприпасів. Усі арсенали спустошуються, тому що на полі бою витрачається більше артилерійських снарядів, ніж можуть виробити всі союзники разом. Ми підрахували що Заходу терміново потрібні сім мільйонів снарядів, ми вже виробляємо бомби радянського калібру для наших гармат, а зовсім скоро ми зможемо експортувати й натівські калібри.

Ми маємо те, чого не вистачає Європі, а Європа має те, чого не вистачає нам. Нам не вистачає грошей і контрактів, але Європі не вистачає заводів, які б заповнили прогалину, яка утворилася через необхідність переозброїтися через російську загрозу. Тут у нас є досвід і ресурси, щоб мати можливість виготовляти те, що вони хочуть, у набагато коротший термін, ніж будь-яка інша європейська фабрика", — запевняє джерело.

"Ми справді зосереджуємося на тому, щоб зробити Україну арсеналом вільного світу", — заявив минулої осені міністр Камишін, не вдаючись у подробиці.

"Сьогодні вони вже мають 500 приватних компаній (200 з них зосереджені лише на роботі з дронами) і 100 державних компаній, які працюють над досягненням цієї мети", — описує іспанське видання.

Безпека понад усе

Серед успішно розроблених проєктів називається FrankenRamstein (укр. "ФранкенРамштайн) – це об’єднання імені чудовиська Франкенштейна і назви німецького міста Рамштайн, де проходять зустрічі України з міжнародними партнерами. Йдеться про поєднання сучасних збройних можливостей із обладнанням радянського зразка.

"У нас були ракетні пускові установки одного зразка, для яких у нас не було ракет. Але для інших [систем] у нас було багато ракет, але не було пускових установок. Тому ми адаптували всю цю зброю до форматів НАТО, і ми створили пускові установки та ракети, що дозволяє використовувати старі залишки, отже, FrankenRamstein", — пояснює джерело.

El Mundo завершує матеріал згадкою старого прислів'я "з лайна та палок", пояснивши, що його застосовують для опису ситуації пошуку ресурсів за їхнього дефіциту в критичних ситуаціях. Видання зазначило, що Україна "з нуля побудувала індустрію та адаптувала західну зброю до радянських систем методами, на які ніхто б не дав і копійки".

Джерело медіа підсумовує: "Найбільше зараз нас турбує те, щоб ці заводи залишалися прихованими від ворога. Серед робітників ми знайшли зрадників, що може коштувати життя".

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" радник заступника міністра стратегічних галузей промисловості України Ігор Федірко розповів, що у деяких військових технологіях Україна вже перегнала Захід.