Подозреваемый в покушении на Фицо может быть связан с пророссийскими организациями: что пишут расследователи

Slovenskí Branci – это незарегистрированная парамилитарная группировка, действовавшая в Словакии с 2012 года

71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула, 15 мая стрелявший в пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на самом деле может не иметь никакого отношения к либералам, как писали словацкие СМИ. Напротив, Цинтула мог иметь связи с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Об этом пишет венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи. Он нашел несколько публикаций на странице военизированной группировки и выложил их в социальные сети; на обоих присутствует лицо, очень похожее на Цинтулу.

"Ого. Похоже, нападавщий на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, писатель Юрай Цинтула, был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci (SB). Их лидера даже готовили бывшие российские спецназовцы", – написал он.

О группе Slovenskí Branci известно, что это незарегистрированная парамилитарная группировка, действовавшая в Словакии с 2012 года. В октябре 2022 года группировка внезапно объявила, что прекращает свою деятельность; причины не объявлялись. Интересно, что Slovenskí Branci имели связи с российской байкерской группой "Ночные волки", которую возглавляет большой друг российского диктатора Владимира Путина, Александр "Хирург" Залдостанов. А членов парамилитарной группы тренировали бывшие российские спецназовцы.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, которое произошло сегодня, 15 мая. Президент Украины категорически осудил нападение на главу правительства Словакии и отметил, что это ужасно.

Сейчас состояние Фицо остается сложным. Поэтому его ввели в искусственную кому после того, как несколько часов оперировали. Фицо получил несколько очень тяжелых пулевых ранений.