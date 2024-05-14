США та Україна укладуть договір про безпеку: Блінкен озвучив значні подробиці

США мають намір зміцнювати ВПК України

США хочуть укласти з Україною угоду про безпеку на 10 років. Підтримка, яку готові надавати Штати, стосуватиметься різних військових питань.

Про це під час виступу у Київському політехнічному інституті повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він додав, що Америка зацікавлена в Україні, як у країні із сильним військово-промисловим комплексом.

"У нашій угоді, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку та оборону за цілим спектром військових можливостей, від ППО до дронів і до розмінування", — сказав Ентоні Блінкен.

Він додав, що двостороння довгострокова угода буде спрямована на те, щоб зміцнити український ВПК. Зокрема, допомогти Україні налагодити власне виробництво артилерійських снарядів, засобів ППО та іншого критично важливого озброєння.

Щобільше, у документі буде прописано механізм консультацій у разі нападу.

"Якщо Росія чи хтось ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, щоб узгодити найкращу відповідь на загрозу", — сказав держсекретар США.

Окрім цього Ентоні Блінкен висловився про вступ України до НАТО. За його словами, США вже зараз роблять кроки, які допоможуть нашій країні надалі швидко стати членом Альянсу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба перекусили у відомій київській піцерії. У закладі супроводжувала охорона.