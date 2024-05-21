За допомогою США Україні наглядають понад 200 спецпрацівників: ексклюзивні подробиці

До нагляду за допомогою Вашингтона Києву залучено кілька сотень людей.

Станом на травень 2024 року Конгрес США виділив Києву 174,2 млрд доларів екстреного додаткового фінансування як відповідь на російське вторгнення в Україну. З цієї суми 110,7 мільярдів пройшли безпосередньо Міністерство оборони США і пішли на пов’язану з оборонними справами діяльність.

Інфографіка зі звіту щодо операції "Атлантична рішучість"

Американський уряд координує військову допомогу Україні в рамках операції "Атлантична рішучість" (англ. Operation Atlantic Resolve або OAR), створену 2014 року після російського вторгнення в Крим й оновлену після повномасштабної агресії Москви. Вона спрямована не лише на підтримку Києва, а й зміцнення НАТО та стримування російської агресії проти Альянсу.

Як Сполучені Штати здійснюють нагляд за багатомільярдною допомогою, наданою Києву, і яким чином співпрацюють з українськими посадовцями для цього — читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу".

Нагляд та розслідування

Так, у червні 2022 року, менш аніж через чотири місяці після початку повномасштабної війни в Україні, в США було створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду за Україною (англ. Ukraine Oversight Interagency Working Group). До її складу входять 23 наглядові органи американського уряду, які обмінюються інформацією, розробляють плани та координують роботу між відомствами, що проводять перевірки, оцінки та розслідування щодо допомоги уряду США Україні.

Серед таких органів — Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США. Конгрес призначив генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча спеціальним генеральним інспектором операції "Атлантична рішучість".

Таким чином Офіс генерального інспектора Міноборони США, Держдеп та USAID є головними органами згаданої Міжвідомчої робочої групи.

"Нагляд за допомогою США включає як програмний нагляд, так і розслідування. Цьому сприяє взаємодія між високопоставленими лідерами уряду та громадянського суспільства США і України, а також меморандуми про взаєморозуміння, які гарантують нам отримання інформації, необхідної для всієї нашої діяльності.

Під час взаємодії керівництва проводять обговорення, які підкреслюють необхідність співпраці, прозорості та підзвітності з боку всіх зацікавлених сторін для захисту допомоги, яку надають Україні за рахунок коштів платників податків США. Лідери також обговорюють заходи, спрямовані на захист допомоги США", — пояснює "Телеграфу" генеральний інспектор Міноборони США, спеціальний генеральний інспектор операції "Атлантична рішучість" Роберт Сторч.

До прикладу, Офіс генінспектора Пентагону підписав Меморандум про взаєморозуміння з Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Головною інспекцією Міністерства оборони України.

Нині Офіс генінспектора Міноборони США налічує понад 200 співробітників, які займаються різними аспектами наглядової роботи щодо України. У посольстві США в Києві працюють чотири співробітники, у тому числі два спецагенти. У січні 2024 року інспектор Роберт Сторч разом із колегами з Державного департаменту та USAID особисто відвідував Україну, щоб отримати інформацію з перших вуст.

"Основна місія співробітників Офісу генерального інспектора Міністерства оборони полягає в тому, щоб забезпечити незалежний та ефективний нагляд за програмами та операціями уряду США, пов’язаними з Україною. Це здійснюється шляхом спільних або індивідуальних аудитів, перевірок, оцінок і розслідувань", — зазначає "Телеграфу" Моллі Халперн, речниця Офіcу генерального інспектора Пентагону.

Які результати

Генеральні інспектори Пентагону, Держдепу та USAID недавно запустили офіційний сайт, на якому розміщено останні оновлення та звіти про наглядову роботу.

Наприклад, у лютому 2023 року одна з оцінок показала, що частина озброєння та обладнання, яке Міністерство оборони США попередньо розмістило в Європі та передало ЗСУ, не працювало через неналежне обслуговування та поганий стан військових складів.

У червні 2023 року інша оцінка показала, що під час передачі речей військового призначення представникам українського уряду, які повітрям були доставлені в польську Ясьонку, персонал Міністерства оборони США не мав необхідної звітності щодо тисяч одиниць обладнання.

У січні 2024 року оцінка виявила, що, попри деякі покращення, робота особового складу США в Європі не в повній мірі відповідає вимогам з "посиленого моніторингу кінцевого використання" обладнання, переданого ЗСУ.

Так, федеральний закон вимагає саме посиленого моніторингу за використанням озброєння, наданого Києву США, якщо воно містить чутливі технології; особливо вразливе до неправильного використання; або чия вразливість може мати значні наслідки для національної безпеки Америки. Це, приміром, ракети до комплексів Javelin та Stinger, дрони Switchblade та ракети AMRAAM. Більшість із цих озброєнь одразу використовують на передовій, тому провести повноцінний моніторинг, очевидно, складно.

Під механізми нагляду підпадають й витрати в рамках недавно схваленого Конгресом законопроєкту про 61 млрд дол. додаткового фінансування для України (з яких 48,4 млрд доларів розпоряджається Пентагон), аби забезпечити прозорість цього процесу.