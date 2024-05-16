Боротьба з корупцією: у США зробили неприємну заяву для України

Є значне занепокоєння корупцією у діяльності Верховної Ради України

Україна докладає зусиль для боротьби з корупцією в країні, однак у тій справі вона стикається з перешкодами на шляху прозорості.

Про це йдеться у доповіді генерального інспектора Пентагону в Конгресі США. Його у своєму Telegram-каналі процитував блогер Лачен.

Зазначається, війна в Україні створила можливості для корупції, включаючи хабарі, "відкати" та завищені закупівлі у Міністерства оборони. Особливо це стосується сфери закупівлі літальної зброї.

Також є значне занепокоєння корупцією у діяльності Верховної Ради України. Не є винятком інші сектори уряду.

"За даними Держдепу, проблеми з корупцією та верховенством права в Україні — найбільший виклик для повоєнного відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні лише 1 із 10 корупціонерів опиняється за свої злочини за ґратами. Загалом шанс потрапити до в’язниці з такої причини становить лише 9%. У більшості випадків покарання веде до штрафу як до основного покарання.