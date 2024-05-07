Натяк з приводу України? Сі Цзіньпін у Європі пригадав бомбардування НАТО в Сербії

Глава Піднебесної нагадав про загибель трьох китайських журналістів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час свого першого за довгий час європейського турне зробив заяву, яку, можливо, можна розцінювати як натяк щодо ситуації в Україні та заяв країн НАТО щодо можливого залучення до війни. Зроблено це перед візитом до Сербії.

Про це Сі Цзіньпін сказав у статті місцевого видання Politika. Глава Піднебесної нагадав про загибель трьох китайських журналістів під час бомбардувань НАТО 25 років тому.

"Китайський народ цінує мир, але ми ніколи не дозволимо такій трагічній історії повторитися", — говорить Сі Цзіньпін.

Примітно, що це сказано саме під час того, як у світі обговорюють можливе введення військ НАТО в Україну після заяв президента Франції Макрона. Можливо, нагадуючи про ту операцію НАТО, Сі Цзіньпін мав на увазі, що Китай проти залучення Альянсу до війни в Україні.

Довідково: 7 травня 1999 року під час війни НАТО проти Сербії в Белграді високоточною бомбою знищено посольство Китаю. Загинули журналістка агентства "Сіньхуа" Шао Юньхуань, журналіст газети "Женьмінь жибао" Сюй Сінху та його дружина Чжу Ін. НАТО стверджує, що ціллю бомбардування була будівля Федерального управління з постачання, яке займалося, зокрема, експортом та імпортом зброї. Ця будівля справді знаходиться недалеко від посольства. НАТО заперечує провину, але США виплатили компенсацію китайцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сказав Сі Цзіньпін про Україну у Парижі.