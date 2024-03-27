Президент Сербії Вучич лякає "важкими днями", що це означає для України

Від будь-якої дестабілізації на Балканах виграє передусім Росія.

У вівторок, 26 березня, президент Сербії Александар Вучич опублікував у соцмережах загадковий пост про "важкі дні" для країни та її жителів.

"Важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма майбутніми проблемами, які чекають на нього попереду. Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", — написав Вучич.

Жодних деталей за цим не послідувало. Водночас дві доби, про які заявив президент, спливають ввечері 28 березня. Що може стояти за заявами сербського глави держави, "Телеграфу" пояснила експерт-балканіст Марія Гелетей.

Конфлікт на Балканах вигідний Росії

За її словами, допис Вучича може стосуватися саме Республіки Сербської — території у межах Боснії та Герцеговини, що має певну автономію та населена здебільшого етнічними сербами.

"Боснія — це країна, яка складається з трьох частин: хорватської, сербської та боснійської. Навіть керівництво країни складається з трьох лідерів, такої собі президії. Сербську частину очолює Мілорад Додік, який є доволі популярним, і який є дуже великим прихильником і другом Путіна. Він часто із ним зустрічається.

Я припускаю, що Вучич каже про загрозу, яка, скоріш за все, стосуватиметься саме цієї частини Боснії та Герцеговини. Найочевидніше – чекати там якихось загострень", — зазначає Марія Гелетей.

Мілорад Додік та Володимир Путін

Експертка звертає увагу на те, що Республіка Сербська свого часу мала намір провести референдум: відділитися від Боснії та приєднатися до Сербії.

"Це крок, який не був би схвалений з боку самої Боснії та Герцеговини, та взагалі міжнародної спільноти, тому що Боснія пережила багато років війни, і таке рішення буде вести до якихось загострень і, можливо, навіть збройного протистояння.

Я думаю, один з варіантів — що на цих територіях відбудеться якась ситуація, що призведе до реагування військ Боснії та Герцеговини чи, можливо, реагування міжнародної спільноти. Можливо, станеться якесь протистояння, в яке буде втягнута Сербія якимось чином. У Сербії взагалі є курс захисту сербів, де б вони не були. Подібна річ, якою росіяни користуються", — підкреслює Марія Гелетей.

За її словами, новий конфлікт на Балканах матиме негативні наслідки, передусім для України.

"Уявімо собі, що на Балканах виникає новий серйозний конфлікт — зрозуміло, що Захід приділятиме цьому дуже сильну увагу. Ми бачимо вже зараз, що складно підтримку для України тримати. А якщо ще там буде проблема, то це ще більше послабить підтримку для нас. Не через якесь небажання, а через те, що ресурс треба буде ділити.

Росії дуже вигідно зараз створити багато конфліктів, які будуть небезпечними для Заходу. І щоб Захід мусив розпорошувати свою увагу і намагатися якимось чином це регулювати. Це буде дуже негативно позначатися на нас".

При цьому Москва зберігає свій вагомий вплив у регіоні, вкладаючи ресурси у дезінформаційні кампанії та інші інструменти, які впливають на громадську думку. Зберігаються зв’язки бізнесу, політиків і навіть кримінального світу балканських країн із Росією.

Питання Косова

Іншим можливим підґрунтям для посту Александара Вучича експертка називає рух Косова до членства в Раді Європи (РЄ), проти якого виступає Сербія.

*Косово — частково визнана держава у Південно-Східній Європі, на Балканському півострові. Згідно з конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія, однак фактично Косово владою Сербії не контролюється. Україна офіційно не визнає незалежність Косова.

У квітні 2023 року в Косові заявили, що комітет міністрів РЄ вирішив передати їхню заявку на членство до ПАРЄ, яка має підготувати свій висновок.

"Зараз йде мова про те, що Косово приймуть до Ради Європи. Для Вучича та загалом для сербів — це дуже проблемне питання, тому що вони не визнають Косова. А якщо Косово стає членом Ради Європи, це свідчитиме про визнання суб'єктності країни. Думаю, що його допис може бути пов’язаний і з цим. Можливо, це погрози для того, щоб застерегти Захід від прийняття Косова до РЄ.

Був час, коли Вучич нібито погоджувався з тим, що Косово стане незалежним, і що вони йтимуть разом до Європейського Союзу. Але те, що Сербія фактично не отримала перспективи членства в ЄС, а Косово при цьому ніби рухається далі в міжнародній інституції — теж може бути одним із аргументів, чому Вучич так сильно протестує. Тож це все може бути пов’язано", — резюмує Марія Гелетей.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" британський експерт спрогнозував, коли Росії загрожує серйозний внутрішній вибух.