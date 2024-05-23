На морі здулись, тепер "качають" на Нарві: РФ "нишком" прибрала естонські фарватерні мітки, вже є реакція

Естонія впевнена, що це частина російських провокацій

Росіяни продовжують свої провокації проти країн Балтії. Здавши назад зі скандальним законопроєктом про бажання змінити кордони у Балтійському морі, окупанти почали качати ситуацію тепер на річці Нарва.

Як пише ERR, російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва фарватерні мітки, які маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни. Зробили вони це "нишком" у ніч на 23 травня. Усього було прибрано понад два десятки буїв.

Керівник регіонального бюро прикордонної охорони Еерік Пургель пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але з 2023 року РФ не погоджується з пропозиціями Естонії.

"Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води", – пояснив Пургель.

За його словами, цього року в РФ заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. Минулої ночі російські прикордонники зняли 24 буї – частина з них належать до тих, із встановленням яких Росія не погоджувалася. Наголошується, що естонські правоохоронці вже зв’язалися з російською стороною і вимагають пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення.

Департамент поліції також поставив РФ перед фактом, якщо росіяни не нададуть доказів того, що раніше узгоджений фарватер змінився, то Естонія продовжить установку буїв.

На ситуацію також уже відреагувало і найвище керівництво Естонії. Так, наприклад, прем’єр Кая Каллас заявила, що Таллінн підходитиме до цього випадку врівноважено і за необхідності консультуватиметься з союзниками.

"Ми зараз бачимо це частиною ширшої схеми, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу", – зазначила Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна також вважає, що цей випадок слід сприймати спокійно, тому що це частина провокаційної поведінки, до якої останнім часом вдається Росія.

Нагадаємо, що 21 травня російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі (зараз законопроєкт уже відкликаний). Це викликало бурхливу реакцію НАТО, адже, наприклад, на думку Швеції, Путін міг покласти око на острів Голанд, а також, можливо, і на Аландські острови. Мета – отримати контроль над Балтійським морем

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник ГУР МО України Вадим Скибицький заявив, що Росія може захопити країни Балтії за сім днів.