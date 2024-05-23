На море сдулись, теперь "качают" на Нарве: РФ "втихаря" убрала эстонские фарватерные метки, уже есть реакция

Эстония уверена, что это часть российских провокаций

Россияне продолжают свои провокации против стран Балтии. Сдав назад со скандальным законопроектом о желании изменить границы в Балтийском море, оккупанты начали качать ситуацию теперь на реке Нарва.

Как пишет ERR, российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва фарватерные метки, которые маркируют судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну. Сделали они это "втихаря" в ночь на 23 мая. Всего было убрано более двух десятков буев.

Руководитель регионального бюро пограничной охраны Эрик Пургель пояснил, что до начала полномасштабной войны России против Украины Эстония и Россия устанавливали маркеры фарватера по взаимному согласию, но с 2023 года РФ не соглашается с предложениями Эстонии.

"Мы решили установить плавучие метки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие по ошибке не зашли в российские воды", – пояснил Пургель.

По его словам, в этом году в РФ заявили, что не согласны с местом установки около половины из 250 буев. За минувшую ночь российские пограничники сняли 24 буя – часть из них относятся к тем, с установлением которых Россия не соглашалась. Отмечается, что эстонские правоохранители уже связались с российской стороной и требуют объяснений по поводу снятия буев, а также их возвращения.

Департамент полиции также поставил РФ перед фактом, что если россияне не предоставят доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, то Эстония продолжит установку буев.

На ситуацию также уже отреагировало и высшее руководство Эстонии. Так, например, премьер Кая Каллас заявила, что Таллинн будет подходить к этому случаю уравновешенно и при необходимости консультироваться с союзниками.

"Мы сейчас видим это частью более широкой схемы, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу", – отметила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна также считает, что этот случай следует воспринимать спокойно, потому что это часть провокационного поведения, к которому в последнее время прибегает Россия.

Напомним, что 21 мая российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море (сейчас законопроект уже отозван). Это вызвало бурную реакцию НАТО, ведь, например, по мнению Швеции, Путин мог положить глаз на остров Голанд, а также, возможно, и на Аландские острова. Цель — получить контроль над Балтийским морем

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может захватить страны Балтии за семь дней.