Вийшов пшик: Росія здала назад після зазіхань на Балтійське море

Російський документ наробив галасу у країнах Балтії

Пропозицію Міноборони Росії змінити кордони у Балтійському морі, яка викликала різку реакцію з боку країн НАТО, сьогодні, 22 травня, видалили з урядового сайту без пояснення причин. Зауважимо, що у документі РФ в одноосібному порядку змінила морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це повідомляє видання Bloomberg. При цьому, до видалення документа з урядового сайту, російські ЗМІ в один голос стверджували, що РФ не збирається переглядати будь-які кордони в морі.

"У документі, який був опублікований для громадського обговорення, йшлося про те, що міністерство хоче скоригувати координати точок, за якими воно обчислює територіальні води Росії, і посилається на документ 1985 року, прийнятий Радянським Союзом, щоб обґрунтувати цю пропозицію", — пише видання.

Перед видаленням проєкту, три головних російських ЗМІ оприлюднили заяву неназваного "військово-дипломатичного джерела", в якому заперечується наявність у Москви будь-яких планів щодо перегляду державного кордону в Балтиці або її територіальних вод. Проте чому такий документ взагалі було опубліковано, не пояснили.

У відповідь на інцидент, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зробив заяву у своєму обліковому записі в мережі X (Twitter).

"Ще одна російська гібридна операція триває, цього разу вона намагається поширити страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї необхідно прийняти відповідну тверду відповідь", — написав очільник литовського МЗС.

У відповідь на це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ескалація напруженості в Балтійському регіоні "вимагає відповідних кроків від наших відповідних відомств для забезпечення нашої безпеки".

"Тут немає нічого політичного, хоча політична ситуація серйозно змінилася", — сказав Пєсков журналістам.

Щодо опублікованого раніше документа, який нині зник, то, як пише видання, у ньому Росія заявила, що проводитиме публічні консультації щодо морського кордону у Балтійському морі до 4 червня, і в пропозиції було встановлено січень 2025 року як дату, коли відбудеться зсув кордонів. У роз’яснювальному документі Міноборони зазначило, що діє згідно з ухваленим у 2019 році розпорядженням уряду про розвиток морської діяльності Росії до 2030 року.

Без додаткових пояснень стверджувалося, що зміни потрібні, оскільки існуючі точки вимірювання не дозволяють Росії визначити межі своїх територіальних вод і "не повністю відповідають сучасній географічній ситуації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Росії розпочалися навчання з відпрацювання застосування ядерної зброї.