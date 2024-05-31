"Рішення прийнято, але...": у ЄС розповіли, коли Україна зможе отримати гроші від заморожених активів РФ

Рішення буде ухвалено вже скоро

Незважаючи на те, що в ЄС домовилися про передачу Україні доходів від російських заморожених активів, ще доведеться вирішити деякі питання перед самою передачею коштів. Можна сподіватися, що Україна отримає ці гроші вже на початку літа.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван. За його словами, зараз необхідно вигадати точний юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені.

"Ми сподіваємося, що рішення буде прийнято в найближчі кілька тижнів. Я цілком впевнений, що протягом найближчих кількох тижнів, протягом червня, ці гроші будуть виплачені", — сказав він.

Паралельно з цим у "Великій сімці" точаться дискусії про те, щоб зрештою використати дохід від російських активів для погашення кредиту.

"Важливо те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель. Але якщо на рівні "Великої сімки" буде вирішено, що краще використовуватиме ці активи (російські, — ред.) для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту (Україні, — ред.), то це рішення може бути прийняте пізніше. Тож у червні у "Великої сімці" відбудуться подальші обговорення. Це дещо складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається", — пояснив О’Салліван.

Спецпредставник уточнив, що йдеться про літо, але він не хотів би обіцяти і називати точних дат, коли саме гроші надійдуть на рахунки України.

"Але рішення будуть ухвалені в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Держдеп США має намір скористатися правом конфіскувати російські активи.