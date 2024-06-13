Назад у 90-ті: як нові санкції США проти Мосбіржі вплинули на російський рубль

З 13 червня торги з будь-якими розрахунками в доларах та євро більше не проводяться

Несподівані антиросійські санкції США, оголошені 12 червня проти Московської біржі та її дочірніх структур (Національний кліринговий центр (НКЦ) та Національний розрахунковий депозитарій) завдали сильного удару по російському валютному ринку. Фактично, вони відкинули його у середину 90-х років.

Про це повідомляє "Економічна правда". Зазначається, що за даними російських банків, станом на вечір 12 червня курс долара перевищив 120 рублів, курс євро – 125 рублів; подекуди долар коштував до 200 рублів.

При цьому офіційний курс долара Центрального банку РФ становить 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля. Майже за такими цінами відбувалися угоди на Мосбіржі 11 червня, в останній день, коли торги ще проводилися. З 13 червня торги з будь-якими розрахунками в доларах та євро більше не проводяться. Те ж саме стосується торгів, де будь-яким чином грає роль одна з цих двох валют.

Операції торгівлі із залученням доларів та євро у травні становили понад 50% обсягу торгів на біржі. Зараз же в Центробанку РФ повідомили, що будь-які угоди із доларами та євро переносяться на позабіржовий ринок. Таким чином, зазначають експерти, Росію відкидає приблизно у 1995-1996 роки, до часів початку електронних торгів на Мосбіржі, що завдасть великої шкоди економіці.

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо про те, що США запровадили нові санкції проти Росії. Серед них – заборона на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії, а також нові санкції щодо кількох російських фінансових інститутів. Ймовірно, це не останні погані новини для РФ, адже, як повідомлялося раніше, Штати також планують оголосити про нові санкції та заходи експортного контролю під час саміту "Великої сімки".